У берегов Вануату произошло мощное землетрясение

16:15, 5 сентября 2017
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Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Очаг сейсмического события залегал на глубине около 173 км / Flickr/ Matt Katzenberger
Очаг сейсмического события залегал на глубине около 173 км / Flickr/ Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов тихоокеанского государства Вануату. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 63 км к юго-востоку от города Локаторо расположенного на восточном побережье острова Малекула (самый крупный населенный пункт острова). Очаг сейсмического события залегал на глубине около 173 км. Колебания земной коры были зафиксированы в 5 сентября в 02:50 по Гринвичу.

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Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщал УНИАН, в центральной части Италии произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился приблизительно в 102 км к северо-востоку от Рима.

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