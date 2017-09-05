В Украине завтра пасмурно, местами пройдут дожди, температура до +25° (видеопрогноз)

16:30, 5 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 6 сентября в Украине будет пасмурно, местами пройдут дожди.

УНИАН
Завтра в Украине будет пасмурная, дождливая погода / УНИАН

На востоке Украины завтра пройдут дожди, температура днем до +24°. На юге переменная облачность, температура до +25°.

На западе Украины пройдут дожди, местами дожди с грозами. Температура днем +15°... +18°.

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В северных областях также пройдут дожди. Температура до +19°. В центре Украины пасмурная погода, местами дожди. Температура днем до +21°.

Согласно народному прогнозу, 6 сентября - Евтихия, священномученика. Дождь в этот день обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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