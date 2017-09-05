В Украине завтра пасмурно, местами пройдут дожди, температура до +25° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 6 сентября в Украине будет пасмурно, местами пройдут дожди.

Завтра в Украине будет пасмурная, дождливая погода / УНИАН

На востоке Украины завтра пройдут дожди, температура днем до +24°. На юге переменная облачность, температура до +25°.

На западе Украины пройдут дожди, местами дожди с грозами. Температура днем +15°... +18°.

Читайте также Синоптик рассказала, где в Украине завтра похолодает

В северных областях также пройдут дожди. Температура до +19°. В центре Украины пасмурная погода, местами дожди. Температура днем до +21°.

Согласно народному прогнозу, 6 сентября - Евтихия, священномученика. Дождь в этот день обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.