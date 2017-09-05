Ураган "Ирма" в Атлантике усилился до максимальной категории

Максимальная постоянная скорость ветра в урагане сейчас превышает 280 километров в час.

Ураган "Ирма" / REUTERS

Ураган "Ирма" в Атлантической океане усилился до максимальной 5-й категории. Об этом сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов, передает USA Today.

Максимальная постоянная скорость ветра в урагане сейчас превышает 280 километров в час.

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Ураган, зародившийся в центральной части Атлантического океана к западу от Кабо-Верде, продвигается к островам Карибского бассейна.

Как сообщал УНИАН, на принадлежащем США острове Пуэрто-Рико и в штате Флорида из-за урагана объявили режим ЧП.