Ураган "Ирма" в Атлантике усилился до максимальной категории

15:25, 5 сентября 2017
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Максимальная постоянная скорость ветра в урагане сейчас превышает 280 километров в час.

Ураган
Ураган "Ирма" / REUTERS

Ураган "Ирма" в Атлантической океане усилился до максимальной 5-й категории. Об этом сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов, передает USA Today.

Максимальная постоянная скорость ветра в урагане сейчас превышает 280 километров в час.

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Ураган, зародившийся в центральной части Атлантического океана к западу от Кабо-Верде, продвигается к островам Карибского бассейна.

Как сообщал УНИАН, на принадлежащем США острове Пуэрто-Рико и в штате Флорида из-за урагана объявили режим ЧП.

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