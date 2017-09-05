Синоптик рассказала, где в Украине завтра похолодает

14:03, 5 сентября 2017
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Завтра в Винницкую область, Кропивницкий, Полтаву и Черкассы придет похолодание.

УНИАН
В Киеве завтра ожидается дождь и холодная погода / УНИАН

Завтра в Винницкую область, Кропивницкий, Полтаву и Черкассы придет похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

"Мокро и холодно. Такой завтра, 6 сентября, погода в западных, северных областях Украины. Похолодание придет в Винницкую область, Кропивницкий, Полтаву и Черкассы", - написала она.

Так, дневная температура воздуха там будет колебаться в пределах: +13... +17 градусов.

На юге и в восточной части страны, а также в Днепропетровской области еще сохранится теплая погода, +20... +25 градусов.

Синоптик рассказала, когда в Украину снова придет жара

Дожди пройдут в западных областях, на севере Украины, вечером влажная погода охватит восточные области. В центральной части какие дожди возможны лишь в Винницкой и Кировоградской областях.

В Киеве завтра ожидается дождь и холодная погода, днем ​​в районе 15 градусов. 

При этом, по словам, синоптика, 11-12 сентября в Украину временно вернется лето - вероятна тридцатиградусная жара.

Как сообщал УНИАН, в Украине из-за непогоды обесточены 70 населенных пунктов.

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