Синоптик рассказала, где в Украине завтра похолодает
Завтра в Винницкую область, Кропивницкий, Полтаву и Черкассы придет похолодание.
Завтра в Винницкую область, Кропивницкий, Полтаву и Черкассы придет похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.
"Мокро и холодно. Такой завтра, 6 сентября, погода в западных, северных областях Украины. Похолодание придет в Винницкую область, Кропивницкий, Полтаву и Черкассы", - написала она.
Так, дневная температура воздуха там будет колебаться в пределах: +13... +17 градусов.
На юге и в восточной части страны, а также в Днепропетровской области еще сохранится теплая погода, +20... +25 градусов.
Синоптик рассказала, когда в Украину снова придет жара
Дожди пройдут в западных областях, на севере Украины, вечером влажная погода охватит восточные области. В центральной части какие дожди возможны лишь в Винницкой и Кировоградской областях.
В Киеве завтра ожидается дождь и холодная погода, днем в районе 15 градусов.
При этом, по словам, синоптика, 11-12 сентября в Украину временно вернется лето - вероятна тридцатиградусная жара.
Как сообщал УНИАН, в Украине из-за непогоды обесточены 70 населенных пунктов.
Погода в Украине
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Винница+7°... -2°
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Днепропетровск+5°... -2°
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Донецк+11°... -1°
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Житомир+7°... -1°
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Запорожье+8°... -1°
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Ивано-Франковск+9°... -2°
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Киев+8°... -1°
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Кировоград+7°... 0°
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Луганск+11°... 0°
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Луцк+8°... -1°
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Львов+8°... -1°
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Николаев+8°... 0°
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Одесса+10°... 0°
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Полтава+2°... -1°
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Ровно+8°... -2°
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Симферополь+15°... +4°
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Сумы+4°... -4°
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Тернополь+7°... -2°
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Харьков+3°... -2°
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Херсон+9°... +1°
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Хмельницкий+7°... -3°
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Черкассы+7°... -1°
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Чернигов+5°... -3°
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Черновцы+7°... 0°