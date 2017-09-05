В центральной части Италии произошло землетрясение

12:29, 5 сентября 2017
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Эпицентр подземных толчков находился приблизительно в 102 км к северо-востоку от Рима.

Магнитуда землетрясения составила 4,4 балла / EMSC
Магнитуда землетрясения составила 4,4 балла / EMSC

В центральной части Италии зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Согласно сообщению, эпицентр подземных толчков находился приблизительно в 102 км к северо-востоку от Рима.

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Уточняется, что первые признаки землетрясения были зафиксированы в 04:34 по местному времени. По данным независимой научной организации, оповещающей о подземных толчках, в этот раз их очаг на глубине около 2 км.

Как сообщал УНИАН, ранее на Суматре произошло мощное землетрясение. Во время землетрясения в домах раскачивалась мебель. В некоторых районах люди в панике покидали свои дома.

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