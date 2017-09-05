На Карибах набирает силу ураган "Ирма"

11:36, 5 сентября 2017
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«Ирма» накроет Подветренные Антильские острова, вызовет штормовые волны, опасный для жизни ветер и ливни.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Урагану «Ирма», надвигающемуся на Карибские острова, присвоили четвертую категорию мощности. Как сообщает ВВС Украина со ссылкой на Национальный центр ураганов США, ветер достигал 220 км/ч и может усилиться в ближайшие двое суток.

По прогнозам, «Ирма» накроет Подветренные Антильские острова, вызовет штормовые волны, опасный для жизни ветер и ливни. В Национальном центре ураганов США ожидают, что "Ирма" достигнет Подветренных островов вечером в четверг или утром в среду по местному времени.

Режим ЧП и пустые полки магазинов: на Пуэрто-Рико надвигается ураган "Ирма" (фоторепортаж)

В американских штатах Флорида и Пуэрто-Рико из-за урагана объявили чрезвычайное положение. В Пуэрто-Рико во вторник все школы будут закрыты. Глава Пуэрто-Рико объявил об организации укрытий, где можно разместить до 62 тыс. человек. В магазинах длинные очереди. Люди запасаются едой, водой, батарейками, генераторами и др.

Между тем штаты Техас и Луизиана приходят в себя от урагана "Харви", урагана четвертой категории с сильными ливнями, который разрушил тысячи домов.

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