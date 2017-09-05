МИД предупреждает украинцев о чрезвычайном положении во Флориде и Пуэрто-Рико из-за урагана "Ирма"

10:55, 5 сентября 2017
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Во Флориде и Пуэрто-Рико объявлено чрезвычайное положение из-за урагана «Ирма».

Ураган
Ураган "Ирма" / REUTERS

Министерство иностранных дел Украины предупреждает украинцев о чрезвычайном положении во Флориде и Пуэрто-Рико из-за урагана «Ирма». Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины в Twitter.

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«Во Флориде и Пуэрто-Рико объявлено чрезвычайное положение из-за урагана «Ирма». Консул +1 202 765-4681», - говорится в сообщении.

Как известно, жертвами другого урагана «Харви» в США стали уже не менее 60 человек.

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