МИД предупреждает украинцев о чрезвычайном положении во Флориде и Пуэрто-Рико из-за урагана "Ирма"

Во Флориде и Пуэрто-Рико объявлено чрезвычайное положение из-за урагана «Ирма».

Ураган "Ирма" / REUTERS

Министерство иностранных дел Украины предупреждает украинцев о чрезвычайном положении во Флориде и Пуэрто-Рико из-за урагана «Ирма». Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины в Twitter.

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«Во Флориде и Пуэрто-Рико объявлено чрезвычайное положение из-за урагана «Ирма». Консул +1 202 765-4681», - говорится в сообщении.

Как известно, жертвами другого урагана «Харви» в США стали уже не менее 60 человек.