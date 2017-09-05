Жертвами урагана "Харви" в США стали не менее 60 человек
Многие люди погибли из-за наводнения, вызванным ураганом, или на затопленных дорогах.
Жертвами урагана «Харви» в США стали не менее 60 человек. Как сообщает ABC News, многие люди погибли из-за наводнения, вызванным ураганом, или на затопленных дорогах.
Президент США Дональд Трамп попросил Конгресс выделить более 7,9 млрд долларов на оказание помощи пострадавшим в результате стихийного бедствия и восстановление разрушенной инфраструктуры. Губернатор Техаса Грег Эбботт предложил, что стоимость строительных работ может составить около 180 млрд долларов.
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Как сообщал УНИАН, ураган «Харви» обрушился на тихоокеанское побережье штата Техас в ночь на субботу, 26 августа. Он повлек за собой сильное наводнение.
По данным Посольства Украины в США, по состоянию на 29 августа, граждан Украины среди пострадавших и погибших в результате урагана не было.
"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет.
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