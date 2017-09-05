Режим ЧП и пустые полки магазинов: на Пуэрто-Рико надвигается ураган "Ирма" (фоторепортаж)
В бюджете на чрезвычайную ситуацию было выделено $15 миллионов.
В Пуэрто-Рико ввели режим чрезвычайного положения в связи с ураганом "Ирма", который надвигается на страну. Об этом сообщает Fox News.
После того, как в Пуэрто-Рико ввели чрезвычайное положение, в магазинах опустели полки: люди массово отправились скупать товары первой необходимости и материалы для укрепления домов.
Власть имеет в своем распоряжении средства для ликвидации возможных последствий стихии. В бюджете страны на чрезвычайные ситуации было выделено $15 миллионов. Стихия может достичь побережья Пуэрто-Рико 5 сентября.
В Украине из-за непогоды обесточены 70 населенных пунктов
Как сообщал УНИАН, в Лос-Анджелесе введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Пожар привел к закрытию автомагистралей и местных дорог.
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