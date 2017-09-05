В Украине из-за непогоды обесточены 70 населенных пунктов

09:02, 5 сентября 2017
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В восстановлении электроснабжения населенных пунктов задействованы аварийные бригады облэнерго.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В пяти областях Украины из-за непогоды обесточены 70 населенных пунктов.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, 4 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 30 населенных пунктов в Полтавской области, 22 - в Сумской, 10 - в Черкасской, семи - во Львовской и одного – в Кировоградской.

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В восстановлении электроснабжения населенных пунктов задействованы аварийные бригады облэнерго.

Как сообщал УНИАН, в Украине стремительно портится погода. Дожди и шквалы синоптики прогнозируют по всей стране.

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