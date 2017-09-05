В Киеве сегодня пасмурно, днем до +20°

Согласно данным Погода УНИАН, 5 сентября в столице будет облачно с прояснениями, без осадков, днем до +20°.

В столице сегодня облачно / Центр

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +12°. Ветер преимущественно северо-западный, до 5.5 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:17, а зайдет в 19:35.

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Как сообщал УНИАН, в выходные в Киев придет очередное потепление.

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