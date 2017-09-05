В Украине сегодня пасмурно, местами пройдут дожди, температура до +28° (карта)

08:05, 5 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 5 сентября в Украине будет облачно, на западе и севере пройдут дожди.

Сегодня в Украине местами пройдут дожди / УНИАН
Сегодня в Украине местами пройдут дожди / УНИАН

На востоке Украины сегодня переменная облачность, температура днем до +28°. На юге также переменная облачность, температура до +26°.

На западе Украины будет облачно, местами дожди. Температура днем +13°... +21°.

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В северных областях пройдут дожди. Температура до +21°. В центре Украины пасмурная погода, местами возможны дожди. Температура днем до +21°.

Согласно народному прогнозу, 5 сентября - Луппа, мученика. Если листья ложится лицом вверх - на холодную зиму, а вниз - зима будет теплой. Если в этот день журавли на юг полетели - зима будет ранней. Если нет заморозков, то не будет и весь месяц. Летят журавли низко на теплую зиму, высоко - на холодную. Поздний листопад - на сухую осень.

Погода на 5 сентября / УНИАН
Погода на 5 сентября / УНИАН

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