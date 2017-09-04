Синоптики рассказали, когда в Украину придет "бабье лето" (видео)
Атмосферный фронт покинет Украину, поэтому ожидается потепление.
Все возможные погодные катаклизмы, которые произошли на западе Украины, - это пик циклона, который пришел из Европы и уже покидает Украину.
За собой он тянет атмосферный фронт – дожди, грозы и похолодание. Граница этого фронта пройдет по Сумщине, поэтому коснется ухудшение погоды всех регионов на запад от Сум. Там возможны небольшие дожди, а вот к восточным регионам осадки не дойдут.
Киевскую область до конца суток засыплет градом
Чем дальше будет отходить фронт, тем теплее будет становиться воздух - до +27...+30° синоптики обещают уже к выходным.
"Если говорить о сентябре, то температура, по нашим прогнозам, на 1,5-2 градуса выше нормы, осадки в пределах нормы. Где-то к середине сентября должно быть "бабье лето", - прогнозирует синоптик Елена Палагнюк.
Как сообщала УНИАН Погода, среднемесячная температура сентября составит +17...+20°. Уже с начала месяца следует ожидать снижения температуры, сильное понижение будет в середине месяца, зато в конце месяца температура повысится, наступит "бабье лето".
Погода в Украине
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Винница+7°... -2°
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Днепропетровск+5°... -2°
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Донецк+11°... -1°
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Житомир+7°... -1°
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Запорожье+8°... -1°
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Ивано-Франковск+9°... -2°
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Киев+8°... -1°
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Кировоград+7°... 0°
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Луганск+11°... 0°
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Луцк+8°... -1°
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Львов+8°... -1°
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Николаев+8°... 0°
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Одесса+10°... 0°
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Полтава+2°... -1°
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Ровно+8°... -2°
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Симферополь+15°... +4°
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Сумы+4°... -4°
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Тернополь+7°... -2°
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Харьков+3°... -2°
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Херсон+9°... +1°
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Хмельницкий+7°... -3°
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Черкассы+7°... -1°
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Чернигов+5°... -3°
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Черновцы+7°... 0°