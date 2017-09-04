Синоптики рассказали, когда в Украину придет "бабье лето" (видео)

21:21, 4 сентября 2017
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Атмосферный фронт покинет Украину, поэтому ожидается потепление.

Все возможные погодные катаклизмы, которые произошли на западе Украины, - это пик циклона, который пришел из Европы и уже покидает Украину.

За собой он тянет атмосферный фронт – дожди, грозы и похолодание. Граница этого фронта пройдет по Сумщине, поэтому коснется ухудшение погоды всех регионов на запад от Сум. Там возможны небольшие дожди, а вот к восточным регионам осадки не дойдут.

Киевскую область до конца суток засыплет градом

Чем дальше будет отходить фронт, тем теплее будет становиться воздух - до +27...+30° синоптики обещают уже к выходным.

"Если говорить о сентябре, то температура, по нашим прогнозам, на 1,5-2 градуса выше нормы, осадки в пределах нормы. Где-то к середине сентября должно быть "бабье лето", - прогнозирует синоптик Елена Палагнюк.

Как сообщала УНИАН Погода, среднемесячная температура сентября составит +17...+20°. Уже с начала месяца следует ожидать снижения температуры, сильное понижение будет в середине месяца, зато в конце месяца температура повысится, наступит "бабье лето".

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