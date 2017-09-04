Киевскую область до конца суток засыплет градом

Непогода надвигается и на территорию Киевской области, предупреждают синоптики.

Град уже выпал на западе Украины / фото УНИАН

До конца суток 4 сентября в западных областях прогнозируются грозы. Об этом передает ГСЧС, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

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Также местами на западе страны ожидается град, порывы ветра и шквалы 15-20 м/сек. "На территории Киевской области до конца суток 4 сентября местами град", - говорится в сообщении.

Как сообщала Погода УНИАН, первыми удар непогоды в Украине почувствовали на западе. Там позаливало города, а град накрыл землю сплошным слоем.