Украина в плену непогоды: запад уже накрыли дожди и шквалы, они надвигаются на всю страну (видео)

В Украине стремительно портится погода. Дожди и шквалы прогнозируют синоптики по всей стране.

Первыми стихию почувствовали на западе. Там заливало города, а град размером с перепелиное яйцо покрыл землю сплошным слоем, говорится в сюжете ТСН.

Ливень, шквал и град - такую картину застали накануне вечером жители Ривне на окраине города. "Деревья шатало так, что я думала, вырвет с корнями, потом сыпанул град, тарабанило в окна так, что я думала, что стекла повылетают", - говорят горожане.

Потоки воды и огромное количество льда двигались, как река. Когда непогода утихла, лед покрыл землю, словно зимой.

На одной из центральных улиц Ривне движение заблокировали упавшие деревья. Спасателям пришлось расчищать два километра пути. Из-за дерева, упавшего на дорогу, было затруднено движение и на трассе в направлении Луцка.

На Ивано-Франковск за три вечерних часа накануне вылилась трехнедельная норма дождя. Ливневая канализация с таким количеством воды не справилась. Кое-где не выдержали люки – вода их сорвала. Городские улицы превратились в реки. Люди ходили по колено в воде.

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На Ивано-Франковск за три вечерних часа накануне вылилась трехнедельная норма дождя. Ливневая канализация с таким количеством воды не справилась. Кое-где не выдержали люки – вода их сорвала. Городские улицы превратились в реки. Люди ходили по колено в воде.

Из-за непогоды половина Ивано-Франковска застряла в пробках. Некоторые машины глохли посреди дороги, которая превратилась в реку - в пик непогоды воды здесь было почти полтора метра.

На утро ливень утих, коммунальщики убрали грязь, которая скопилась на тротуарах. А горожане вспоминали, как их заблокировала стихия.

"Вчера страшное было: я с друзьями застрял в супермаркете. Как в фильме ужасов: из-под плитки начала течь вода, на втором этаже прорвало потолок. И люди не могли ни пройти дальше, ни выйти из него из-за непогоды", - рассказал местный житель.

Накануне на Прикарпатье вблизи Микуличина град всего за 10 минут уничтожил все всходы. А на дороге вблизи Яремчи, по которой путешествуют туристы, из-за стихии дерево частично заблокировало движение.

Синоптики предупреждают - почти по всей Украине сегодня могут быть сильные дожди. А на западе страны снова следует ожидать шквальный ветер и град.