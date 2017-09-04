"Бабье лето" и похолодание в Украине: синоптики дали прогноз погоды на сентябрь
Синоптики сходятся во мнении, что первый месяц осени будет комфортным, без резких перепадов температуры.
Завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского гидрометеорологического института НАНУ Вазира Мартазинова отметила, что в сентябре температура будет в пределах нормы по всей территории Украины, передает Meteoprog.
В Украине завтра пасмурно, местами пройдут дожди, температура до +28° (видеопрогноз)
Среднемесячная температура составит +17…+20˚. Уже с начала месяца следует ожидать понижения температуры, сильное понижение будет в середине месяца, но зато в конце месяца температура повысится, наступит "бабье лето".
Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в целом осень будет теплая с обильными осадками, с середины ноября легкие морозы и снег.
Отмечается, что абсолютный минимум температуры зафиксирован в 1916 и 1977 -7,2° в Луганске и в Гуляйполе. Абсолютный максимум температуры +38,5° наблюдался в 1946 в городе Ишунь.
Как сообщала Погода УНИАН, в начале этой недели в Украине похолодает, а вот на на выходные украинцев снова порадует жаркая погода.
Погода в Украине
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Винница+7°... -2°
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Днепропетровск+5°... -2°
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Донецк+11°... -1°
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Житомир+7°... -1°
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Запорожье+8°... -1°
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Ивано-Франковск+9°... -2°
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Киев+8°... -1°
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Кировоград+7°... 0°
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Луганск+11°... 0°
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Луцк+8°... -1°
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Львов+8°... -1°
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Николаев+8°... 0°
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Одесса+10°... 0°
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Полтава+2°... -1°
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Ровно+8°... -2°
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Симферополь+15°... +4°
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Сумы+4°... -4°
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Тернополь+7°... -2°
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Харьков+3°... -2°
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Херсон+9°... +1°
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Хмельницкий+7°... -3°
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Черкассы+7°... -1°
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Чернигов+5°... -3°
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Черновцы+7°... 0°