"Бабье лето" и похолодание в Украине: синоптики дали прогноз погоды на сентябрь

Синоптики сходятся во мнении, что первый месяц осени будет комфортным, без резких перепадов температуры.

В сентябре температура будет в пределах нормы / фото УНИАН

Завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского гидрометеорологического института НАНУ Вазира Мартазинова отметила, что в сентябре температура будет в пределах нормы по всей территории Украины, передает Meteoprog.

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Среднемесячная температура составит +17…+20˚. Уже с начала месяца следует ожидать понижения температуры, сильное понижение будет в середине месяца, но зато в конце месяца температура повысится, наступит "бабье лето".

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в целом осень будет теплая с обильными осадками, с середины ноября легкие морозы и снег.

Отмечается, что абсолютный минимум температуры зафиксирован в 1916 и 1977 -7,2° в Луганске и в Гуляйполе. Абсолютный максимум температуры +38,5° наблюдался в 1946 в городе Ишунь.

Как сообщала Погода УНИАН, в начале этой недели в Украине похолодает, а вот на на выходные украинцев снова порадует жаркая погода.