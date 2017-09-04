В Киеве завтра будет облачно, днем до +20°

17:00, 4 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 5 сентября в столице будет облачно с прояснениями, без осадков, днем до +20°.

holy-mozart.livejournal.com
В столице завтра облачно с прояснениями / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +12°. Ветер преимущественно северо-западный, до 5.5 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:17, а зайдет в 19:35. 

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Как сообщал УНИАН, в выходные в Киев придет очередное потепление.

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