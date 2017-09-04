В Украине завтра пасмурно, местами пройдут дожди, температура до +28° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 5 сентября в Украине будет облачно, на севере пройдут дожди.
На востоке Украины завтра переменная облачность, температура днем до +28°. На юге также переменная облачность, температура до +27°.
На западе Украины будет облачно. Температура днем +13°... +21°.
Погода на неделю: запад зальет дождями, а в выходные в Украину вернется жара (карта)
В северных областях пройдут дожди. Температура до +21°. В центре Украины пасмурная погода, местами возможны дожди. Температура днем до +21°.
Согласно народному прогнозу, 5 сентября - Луппа, мученика. Если листья ложится лицом вверх - на холодную зиму, а вниз - зима будет теплой. Если в этот день журавли на юг полетели - зима будет ранней. Если нет заморозков, то не будет и весь месяц. Летят журавли низко на теплую зиму, высоко - на холодную. Поздний листопад - на сухую осень.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+7°... -2°
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Днепропетровск+5°... -2°
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Донецк+11°... -1°
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Житомир+7°... -1°
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Запорожье+8°... -1°
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Ивано-Франковск+9°... -2°
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Киев+8°... -1°
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Кировоград+7°... 0°
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Луганск+11°... 0°
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Луцк+8°... -1°
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Львов+8°... -1°
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Николаев+8°... 0°
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Одесса+10°... 0°
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Полтава+2°... -1°
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Ровно+8°... -2°
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Симферополь+15°... +4°
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Сумы+4°... -4°
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Тернополь+7°... -2°
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Харьков+3°... -2°
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Херсон+9°... +1°
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Хмельницкий+7°... -3°
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Черкассы+7°... -1°
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Чернигов+5°... -3°
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Черновцы+7°... 0°