Синоптик рассказала, когда в Украину снова придет жара

Теплее всего будет в восточных и южных областях Украины.

Очередное потепление придет в выходные / УНИАН

В начале этой недели в Украине похолодает, а вот на на выходные украинцев снова порадует жаркая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

5 сентября похолодание охватит запад, север и часть центра Украины, а именно Винницкую область. Температура воздуха в течение дня снизится до 13-19 градусов тепла. Особенно холодно будет ночью в западных областях, до + 7... +12 градусов.

Теплее всего будет в восточных и южных областях Украины. Здесь ожидается + 22... +28 градусов.

Дожди вероятны на западе и севере. В целом завтра без осадков.

"В Киеве 5 сентября похолодает до + 17... +19 градусов, дождь серьезный вряд ли будет, разве что парочка капель. Однако ничего существенного", - сообщила синоптик.

Очередное потепление придет в выходные, отметила она.

Как сообщала Погода-УНИАН, в западных областях почти всю неделю будут идти дожди.