Синоптик рассказала, когда в Украину снова придет жара
Теплее всего будет в восточных и южных областях Украины.
В начале этой недели в Украине похолодает, а вот на на выходные украинцев снова порадует жаркая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.
5 сентября похолодание охватит запад, север и часть центра Украины, а именно Винницкую область. Температура воздуха в течение дня снизится до 13-19 градусов тепла. Особенно холодно будет ночью в западных областях, до + 7... +12 градусов.
Теплее всего будет в восточных и южных областях Украины. Здесь ожидается + 22... +28 градусов.
Дожди вероятны на западе и севере. В целом завтра без осадков.
"В Киеве 5 сентября похолодает до + 17... +19 градусов, дождь серьезный вряд ли будет, разве что парочка капель. Однако ничего существенного", - сообщила синоптик.
Очередное потепление придет в выходные, отметила она.
Как сообщала Погода-УНИАН, в западных областях почти всю неделю будут идти дожди.
Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+26°... +10°
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Донецк+24°... +9°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+26°... +11°
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Ивано-Франковск+27°... +9°
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Киев+26°... +13°
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Кировоград+25°... +9°
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Луганск+22°... +8°
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Луцк+28°... +13°
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Львов+26°... +13°
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Николаев+27°... +11°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+23°... +11°
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Ровно+29°... +13°
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Симферополь+25°... +12°
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Сумы+23°... +9°
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Тернополь+26°... +11°
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Харьков+22°... +10°
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Херсон+27°... +11°
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Хмельницкий+28°... +12°
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Черкассы+25°... +12°
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Чернигов+26°... +11°
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Черновцы+28°... +12°