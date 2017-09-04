Синоптик рассказала, когда в Украину снова придет жара

16:00, 4 сентября 2017
26

Теплее всего будет в восточных и южных областях Украины. 

УНИАН
Очередное потепление придет в выходные / УНИАН

В начале этой недели в Украине похолодает, а вот на на выходные украинцев снова порадует жаркая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

5 сентября похолодание охватит запад, север и часть центра Украины, а именно Винницкую область. Температура воздуха в течение дня снизится до 13-19 градусов тепла. Особенно холодно будет ночью в западных областях, до + 7... +12 градусов.

Теплее всего будет в восточных и южных областях Украины. Здесь ожидается + 22... +28 градусов.

Дожди вероятны на западе и севере. В целом завтра без осадков.

"В Киеве 5 сентября похолодает до + 17... +19 градусов, дождь серьезный вряд ли будет, разве что парочка капель. Однако ничего существенного", - сообщила синоптик.

Очередное потепление придет в выходные, отметила она.

Как сообщала Погода-УНИАН, в западных областях почти всю неделю будут идти дожди.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео) Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео)
Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов
Дожди и похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных Дожди и похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных
Завтра в Украину придет настоящая летняя жара Завтра в Украину придет настоящая летняя жара
Завтра в Украине солнечно, преимущественно без осадков, но на Западе возможны дожди Завтра в Украине солнечно, преимущественно без осадков, но на Западе возможны дожди
Сегодня в Киеве без осадков, температура до +26° Сегодня в Киеве без осадков, температура до +26°
В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на юге до +30° (карта) В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на юге до +30° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
84 %
754 мм
2.0 м/с
14 %
Лента новостей