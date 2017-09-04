Украинская Венеция: на Прикарпатье сильный ливень подтопил десятки домов (фото, видео)

15:29, 4 сентября 2017
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В воскресенье сильнейший ливень за три часа затопил Ивано-Франковск. Сегодня утром вода отступила, но в настоящее время снова начался сильный ливень.

0342.ua
Люди не могли нормально передвигаться по улицам / 0342.ua

В воскресенье сильнейший ливень за три часа затопил Ивано-Франковск так, что вода поднялась на полтора метра. Подтоплены десятки частных домов и магазинов, говорится в сюжете "ТСН".

Мощный ливень в Ивано-Франковске / 0342.ua
Мощный ливень в Ивано-Франковске / 0342.ua

Сегодня утром вода отступила, но в настоящее время снова начался сильный ливень. Синоптики уверяют, что вчерашняя ситуация повторится не должна. К тому же добавляют, что за три часа вчерашнего ливня выпала трехнедельная норма воды. Эпицентром ненастья стал именно центр города и ливневая канализация с таким количеством воды не справляется, поэтому дороги превратились в реки.

Мощный ливень в Ивано-Франковске / 0342.ua
Мощный ливень в Ивано-Франковске / 0342.ua

Горожане сегодня продолжают считать убытки. Точной информации пока все еще нет.

"Вчера страшное было: я с друзьями застрял в супермаркете. Как в фильме ужасов: из-под плитки начала течь вода, на втором этаже прорвало потолок. И люди не могли ни пройти дальше, ни выйти из него из-за непогоды. Такси не отвечало. Маршрутки не ездили", - рассказывает свидетель ливня.

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Спасатели и коммунальщики за вчера откачали воду из подвалов полсотни затопленных домов. Кроме того, вытащили полтора десятка автомобилей, которые утонули на улицах города. К тому же после того, как вода отступила, было найдено большое количество номерных знаков и сегодня разыскивают их владельцев.

Сейчас в городе не работает большое количество светофоров. Были проблемы на некоторых маршрутах и с троллейбусами.

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковской области вчера прокатился мощный ливень с грозой.

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