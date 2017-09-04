Украинская Венеция: на Прикарпатье сильный ливень подтопил десятки домов (фото, видео)
В воскресенье сильнейший ливень за три часа затопил Ивано-Франковск. Сегодня утром вода отступила, но в настоящее время снова начался сильный ливень.
В воскресенье сильнейший ливень за три часа затопил Ивано-Франковск так, что вода поднялась на полтора метра. Подтоплены десятки частных домов и магазинов, говорится в сюжете "ТСН".
Сегодня утром вода отступила, но в настоящее время снова начался сильный ливень. Синоптики уверяют, что вчерашняя ситуация повторится не должна. К тому же добавляют, что за три часа вчерашнего ливня выпала трехнедельная норма воды. Эпицентром ненастья стал именно центр города и ливневая канализация с таким количеством воды не справляется, поэтому дороги превратились в реки.
Горожане сегодня продолжают считать убытки. Точной информации пока все еще нет.
"Вчера страшное было: я с друзьями застрял в супермаркете. Как в фильме ужасов: из-под плитки начала течь вода, на втором этаже прорвало потолок. И люди не могли ни пройти дальше, ни выйти из него из-за непогоды. Такси не отвечало. Маршрутки не ездили", - рассказывает свидетель ливня.
На Прикарпатье выпал первый снег (видео)
Спасатели и коммунальщики за вчера откачали воду из подвалов полсотни затопленных домов. Кроме того, вытащили полтора десятка автомобилей, которые утонули на улицах города. К тому же после того, как вода отступила, было найдено большое количество номерных знаков и сегодня разыскивают их владельцев.
Сейчас в городе не работает большое количество светофоров. Были проблемы на некоторых маршрутах и с троллейбусами.
Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковской области вчера прокатился мощный ливень с грозой.
Погода в Украине
-
Винница+25°... +11°
-
Днепр+26°... +10°
-
Донецк+24°... +9°
-
Житомир+26°... +12°
-
Запорожье+26°... +11°
-
Ивано-Франковск+27°... +9°
-
Киев+26°... +13°
-
Кировоград+25°... +9°
-
Луганск+22°... +8°
-
Луцк+28°... +13°
-
Львов+26°... +13°
-
Николаев+27°... +11°
-
Одесса+28°... +12°
-
Полтава+23°... +11°
-
Ровно+29°... +13°
-
Симферополь+25°... +12°
-
Сумы+23°... +9°
-
Тернополь+26°... +11°
-
Харьков+22°... +10°
-
Херсон+27°... +11°
-
Хмельницкий+28°... +12°
-
Черкассы+25°... +12°
-
Чернигов+26°... +11°
-
Черновцы+28°... +12°