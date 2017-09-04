Тайфун достиг побережья провинции Гуандун в воскресенье вечером, принося с собой шквалистый ветер, достигающий двадцати метров в секунду.

Власти Китая эвакуировали из зоны бедствия около 70 тысяч человек / china.org

На Китай обрушился мощный тайфун "Мавар". В результате удара стихии на юго-востоке Китая начались наводнения, сообщает Aljazeera.

Тайфун достиг побережья провинции Гуандун в воскресенье вечером, принося с собой шквалистый ветер, достигающий двадцати метров в секунду.

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В городах Чжухай, Чжуншань, Дунгуань и Шэньчжэнь власти объявили наивысший, "красный" уровень тревоги в связи с возможными наводнениями. Власти города Чжухай распорядились закрыть все школы из-за непрекращающегося ливня.

Всего власти Китая эвакуировали из зоны бедствия около 70 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, в Лос-Анджелесе тушат самый большой лесной пожар за всю историю города.