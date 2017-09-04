В Лос-Анджелесе тушат самый большой пожар за всю историю города (фоторепортаж)

В округе Лос-Анджелес введено чрезвычайное положение.

Лесной пожар в Лос-Анджелесе / REUTERS

Мэр Лос-Анджелеса назвал лесной пожар, вспыхнувший 1 сентября, самым крупным в истории города, передает The Hill.

В округе Лос-Анджелес ввели чрезвычайное положение.

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Пожар привел к закрытию автомагистралей и местных дорог, а погодные условия и высокие температуры увеличивают шанс дальнейшего распространения огня. В тушении пожара задействованы более тысячи пожарных.

Как сообщалось, в ряде районов Лос-Анджелеса, а также пригородах Бёрбэнке и Глендейле была проведена эвакуация.