В Лос-Анджелесе тушат самый большой пожар за всю историю города (фоторепортаж)

13:12, 4 сентября 2017
713

В округе Лос-Анджелес введено чрезвычайное положение.

Лесной пожар в Лос-Анджелесе / REUTERS
Лесной пожар в Лос-Анджелесе / REUTERS

Мэр Лос-Анджелеса назвал лесной пожар, вспыхнувший 1 сентября, самым крупным в истории города, передает The Hill.

В округе Лос-Анджелес ввели чрезвычайное положение.

Последствия разрушительного урагана Харви показали с высоты птичьего полета (фоторепортаж)

Пожар привел к закрытию автомагистралей и местных дорог, а погодные условия и высокие температуры увеличивают шанс дальнейшего распространения огня. В тушении пожара задействованы более тысячи пожарных.

Как сообщалось, в ряде районов Лос-Анджелеса, а также пригородах Бёрбэнке и Глендейле была проведена эвакуация.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео) Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео)
Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов
Число жертв наводнения на Шри-Ланке увеличилось до 12 человек Число жертв наводнения на Шри-Ланке увеличилось до 12 человек
На Херсонщине произошло два лесных пожара На Херсонщине произошло два лесных пожара
Синоптик рассказала, какой будет погода на Троицу Синоптик рассказала, какой будет погода на Троицу
Сегодня в Киеве без осадков, температура до +26° Сегодня в Киеве без осадков, температура до +26°
В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на юге до +30° (карта) В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на юге до +30° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
84 %
754 мм
2.0 м/с
14 %
Лента новостей