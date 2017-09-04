На Прикарпатье выпал первый снег (видео)
Непогода на Прикрпатье принесла не только град, но и первый снег.
В воскресенье, 3 сентября, в Карпатах выпал первый снег. Об этом пишет "Фиртка".
По информации издания, мокрый снег наблюдали жители села Микуличин (Яремчанский городской совет Ивано-Франковской области).
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"В Микуличине дождь с мокрым снегом продолжался более получаса. Добавим, что до этого в Микуличин прошла и сильная гроза со шквалистым ветром и градом", – говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковскойй области прокатился мощный ливень с грозой. Жители Микуличина сообщали о граде размером с перепелиное яйцо, а в Ивано-Франковске некоторые улицы затопило.
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