На Прикарпатье выпал первый снег (видео)

Непогода на Прикрпатье принесла не только град, но и первый снег.

Мокрый снег наблюдали жители села Микуличин / report.if

В воскресенье, 3 сентября, в Карпатах выпал первый снег. Об этом пишет "Фиртка".

По информации издания, мокрый снег наблюдали жители села Микуличин (Яремчанский городской совет Ивано-Франковской области).

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"В Микуличине дождь с мокрым снегом продолжался более получаса. Добавим, что до этого в Микуличин прошла и сильная гроза со шквалистым ветром и градом", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковскойй области прокатился мощный ливень с грозой. Жители Микуличина сообщали о граде размером с перепелиное яйцо, а в Ивано-Франковске некоторые улицы затопило.