Погода на неделю: запад зальет дождями, а в выходные в Украину вернется жара (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в западных областях почти всю неделю будут идти дожди.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник на востоке Украины будет ясная погода, без осадков. Температура поднимется до +27°. На запад Украины обрушатся сильные дожди и похолодание. Температура днем поднимется не выше +18°. В центре столбик термометра поднимется до +25°, на севере до +27°. На юге – до +32°.
Во вторник, 5 сентября, в Украине будет преимущественно без осадков. Дожди пройдут только в северных областях. Температура опустится до 21°. На юге и востоке сохранится теплая погода, до +28°, в западных регионах Украины +13°...+21°.
В среду, 6 сентября, температура в Украине продолжит снижаться. Теплее всего будет на юге и востоке Украины. Там температура воздуха прогреется до +23°...+25°. Холоднее всего - на западе. Здесь температура днем снизится до +15°.
В четверг в северных, западных и центральных областях Украины пройдут дожди. Холоднее всего будет в западных и северных областях, где температура днем не поднимется выше +17°. Теплее всего будет на востоке и юге Украины. Днем +24° - +26°.
В пятницу, 8 сентября, в Украине немного потеплеет. На юге Украины возздух прогреется до +29°, в остальных регионах +18°...+26°.
9 и 10 сентября в Украине будет сохранится теплая погода, практически без осадков. В субботу днем теплее всего будет на юге и востоке Украины - до +28°, на остальной территории +22°…+27°. В воскресенье днем в Украине от +23° до +30°.
Народный прогноз
4 сентября - Зенона, мученика. Должны появиться первые осенние заморозки, которые способствуют началу паутинолету. Если паутина прилипает к растениям - к теплу.
5 сентября - Луппа, мученика. Если листья ложится лицом вверх - на холодную зиму, а вниз - зима будет теплой. Если в этот день журавли на юг полетели - зима будет ранней. Если нет заморозков, то не будет и весь месяц. Летят журавли низко на теплую зиму, высоко - на холодную. Поздний листопад - на сухую осень.
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6 сентября - Евтихия, священномученика. Дождь в этот день обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год.
7 сентября - Ап. Варфоломея и Тита. Суша на Варфоломея - острой зимы есть надежда. По народным приметам, если в течение лета грибов было много, то зима будет долгая.
8 сентября - Адриана и Наталии, мучеников. Утро в этот день холодное - к ранней и холодной зиме. В этот день нужно собирать рябину и калину. Хороший урожай рябины - к морозу. 8 сентября не опала листва березы и дуба - жди суровую зиму.
10 сентября - преподобного Моисея, Мусия. Начинается дубовый листопад. Если же листья еще крепко держатся, то зима будет лютая.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+26°... +10°
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Донецк+24°... +9°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+26°... +11°
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Ивано-Франковск+27°... +9°
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Киев+26°... +13°
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Кировоград+25°... +9°
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Луганск+22°... +8°
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Луцк+28°... +13°
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Львов+26°... +13°
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Николаев+27°... +11°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+23°... +11°
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Ровно+29°... +13°
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Симферополь+25°... +12°
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Сумы+23°... +9°
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Тернополь+26°... +11°
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Харьков+22°... +10°
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Херсон+27°... +11°
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Хмельницкий+28°... +12°
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Черкассы+25°... +12°
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Чернигов+26°... +11°
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Черновцы+28°... +12°