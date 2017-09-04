В Украине из-за непогоды обесточены 167 населенных пунктов

Больше всего стихия затронула Львовскую область, где без электричества осталось 73 села и города.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены аварийные бригады облэнерго / Фото УНИАН

В результате дождей, гроз и порывов ветра 167 населенных пунктов в четырех областях остались без электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Больше всего стихия затронула Львовскую область, где без электричества осталось 73 села и города, в Ивано-Франковской области обесточен 51 н.п., в Тернопольской - 37, на Буковине - 6 н.п.

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К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены аварийные бригады облэнерго, указывают спасатели.

Как сообщал УНИАН, в Украине 4 сентября пройдут дожди с грозами.