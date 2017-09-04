В Лос-Анджелесе введен режим ЧС из-за лесных пожаров

09:00, 4 сентября 2017
14

Пожар привел к закрытию автомагистралей и местных дорог, а погодные условия и высокие температуры увеличивают шанс дальнейшего распространения огня.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Губернатор Калифорнии Джерри Браун ввел в округе Лос-Анджелес чрезвычайное положение из-за лесных пожаров к северу от одноименного города. Об этом сообщило CNN.

"Поскольку начавшийся 1 сентября пожар в округе Лос-Анджелес стремительными темпами распространился на тысячи акров и продолжается, поскольку огонь угрожает тысячам домов и другим сооружениям и повлек за собой эвакуацию граждан, объявляю режим ЧС в округе Лос-Анджелес", - говорится в заявлении губернатора. Сообщается, что общая площадь лесных пожаров около Лос-Анджелеса достигла 3,5 тысячи гектаров, эвакуированы жильцы 700 домов.

На Суматре произошло мощное землетрясение: люди в панике покидали дома

По словам Брауна, пожар привел к закрытию автомагистралей и местных дорог, а погодные условия и высокие температуры увеличивают шанс дальнейшего распространения огня. По данным телеканала, в тушении пожара задействованы более тысячи пожарных.

Как сообщал УНИАН, в США более миллиона человек покинули свои дома из-за шторма "Харви". В округе Харрис, штат Техас, 75% территории оказались затоплены. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео) Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео)
Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов
Дожди и похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных Дожди и похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных
Завтра в Украину придет настоящая летняя жара Завтра в Украину придет настоящая летняя жара
На Херсонщине произошло два лесных пожара На Херсонщине произошло два лесных пожара
Синоптик рассказала, какой будет погода на Троицу Синоптик рассказала, какой будет погода на Троицу
В Йемене жертвами тропического циклона стали 18 человек В Йемене жертвами тропического циклона стали 18 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
84 %
754 мм
2.0 м/с
14 %
Лента новостей