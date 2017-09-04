В Лос-Анджелесе введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Пожар привел к закрытию автомагистралей и местных дорог, а погодные условия и высокие температуры увеличивают шанс дальнейшего распространения огня.
Губернатор Калифорнии Джерри Браун ввел в округе Лос-Анджелес чрезвычайное положение из-за лесных пожаров к северу от одноименного города. Об этом сообщило CNN.
"Поскольку начавшийся 1 сентября пожар в округе Лос-Анджелес стремительными темпами распространился на тысячи акров и продолжается, поскольку огонь угрожает тысячам домов и другим сооружениям и повлек за собой эвакуацию граждан, объявляю режим ЧС в округе Лос-Анджелес", - говорится в заявлении губернатора. Сообщается, что общая площадь лесных пожаров около Лос-Анджелеса достигла 3,5 тысячи гектаров, эвакуированы жильцы 700 домов.
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По словам Брауна, пожар привел к закрытию автомагистралей и местных дорог, а погодные условия и высокие температуры увеличивают шанс дальнейшего распространения огня. По данным телеканала, в тушении пожара задействованы более тысячи пожарных.
Как сообщал УНИАН, в США более миллиона человек покинули свои дома из-за шторма "Харви". В округе Харрис, штат Техас, 75% территории оказались затоплены.
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