В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +25°

08:30, 4 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 4 сентября в столице пройдет дождь, днем до +25°.

В Киеве сегодня дождь с грозой / Фото: Алексей Лымаренко
В Киеве сегодня дождь с грозой / Фото: Алексей Лымаренко

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +13°. Ветер юго-восточный, до 6.2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:15, а зайдет в 19:37. 

В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, температура до +33° (карта)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 4 сентября, в Украине пройдут дожди с грозами.

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