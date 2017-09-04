В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, температура до +33° (карта)

08:00, 4 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 4 сентября в западных, центральных и южных областях пройдут дожди.

УНИАН
Сегодня в большинстве областей пройдут дожди / УНИАН

Сухая и солнечная погода сегодня будет в восточных областях. Днем температура там прогреется до +30°. На юге - переменная облачность, местами пройдут дожди с грозами, температура до +33°.

На западе Украины также пройдут дожди. Температура от +14° до +18°.

Украину накроют сильные дожди, грозы и град

В северных областях переменная облачность. Температура до +27°. В центре Украины пройдут дожди с грозами, температура днем до +26°.

Согласно народному прогнозу, 4 сентября - Зенона, мученика. Должны появиться первые осенние заморозки, которые способствуют началу паутинолету. Если паутина прилипает к растениям - к теплу.

Прогноз на 4 сентября / УНИАН
Прогноз на 4 сентября / УНИАН

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