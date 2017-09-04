В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, температура до +33° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 4 сентября в западных, центральных и южных областях пройдут дожди.
Сухая и солнечная погода сегодня будет в восточных областях. Днем температура там прогреется до +30°. На юге - переменная облачность, местами пройдут дожди с грозами, температура до +33°.
На западе Украины также пройдут дожди. Температура от +14° до +18°.
Украину накроют сильные дожди, грозы и град
В северных областях переменная облачность. Температура до +27°. В центре Украины пройдут дожди с грозами, температура днем до +26°.
Согласно народному прогнозу, 4 сентября - Зенона, мученика. Должны появиться первые осенние заморозки, которые способствуют началу паутинолету. Если паутина прилипает к растениям - к теплу.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+26°... +10°
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Донецк+24°... +9°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+26°... +11°
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Ивано-Франковск+27°... +9°
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Киев+26°... +13°
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Кировоград+25°... +9°
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Луганск+22°... +8°
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Луцк+28°... +13°
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Львов+26°... +13°
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Николаев+27°... +11°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+23°... +11°
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Ровно+29°... +13°
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Симферополь+25°... +12°
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Сумы+23°... +9°
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Тернополь+26°... +11°
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Харьков+22°... +10°
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Херсон+27°... +11°
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Хмельницкий+28°... +12°
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Черкассы+25°... +12°
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Чернигов+26°... +11°
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Черновцы+28°... +12°
Виргиния, США
+ 20 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +20 °
Влажность: 84 %
Давление: 754 мм
Ветер: 2.0 м/с
Вероятность осадков: 14 %
Восход: 05:47
Закат 20:27
Видимость: 8 км
Фаза луны:
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