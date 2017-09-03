Прикарпатье накрыла мощная гроза: в Мыкуличине выпал град с перепелиное яйцо, Ивано-Франковск затопило (фото, видео)

Град уничтожил урожай и повредил автомобили, жители опасаются схода селевых потоков.

Засыпанный градом двор в Микуличине / facebook.com/NashePrykarpattia/

В Ивано-Франковскойй области прокатился мощный ливень с грозой. Жители Микуличина сообщают о граде размером с перепелиное яйцо, а в Ивано-Франковске некоторые улицы затопило.

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"В селе Микуличин прошла сумасшедшая гроза со шквалистым ветром и градом! Именно град наделал больше беды! Размером в перепелиное яйцо, он за 10 минут уничтожил весь урожай и фрукты! А также повредил много автомобилей! Местное население ожидает схода селевых потоков", - сообщают в группе "Наше Прикарпатье" в Facebook.

"В результате ливня, прошедшего во Франковске, по улице Приречной можно передвигаться разве, что на лодках", - сказано на той же странице.

Пользователи соцсетей делятся фото и видео из пострадавших от непогоды населенных пунктов.