Украину накроют сильные дожди, грозы и град

В течение суток в западных областях, утром и днем в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, грозы, град, порывы ветра и шквалы 15-20 м / с.

В Украине объявлено штормовое предупреждение / фото УНИАН

Украинский гидрометцентр объявил на понедельник, 4 сентября, штормовое предупреждение. Об этом говорится на странице центра в Facebook.

"4 сентября в западных областях сильные, ночью местами очень сильные дожди, утром и днем в большинстве северных, центральных, в Одесской и Николаевской областях местами сильные дожди. В течение суток в западных областях, утром и днем в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, грозы, местами град, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Температура ночью 11-16 °, на побережье морей 18-20 °; днем 22-27 °, в южной части местами 28-32 °, в западных областях 13-18 °.

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В Карпатах завтра дождь, гроза, местами град и шквалы 15-20 м / с. Температура ночью 7-12 °, днем 9-4 °.

А вот в Харькове в понедельник без осадков. Температура ночью 12-14°, днем 25-27°.

В Днепре 4 сентября вечером местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-15 °, днем 26-28 °.

Ранее сообщалось, что в Киеве в понедельник еще будет тепло, но со вторника ожидается похолодание.