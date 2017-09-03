Украину накроют сильные дожди, грозы и град
В течение суток в западных областях, утром и днем в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, грозы, град, порывы ветра и шквалы 15-20 м / с.
Украинский гидрометцентр объявил на понедельник, 4 сентября, штормовое предупреждение. Об этом говорится на странице центра в Facebook.
"4 сентября в западных областях сильные, ночью местами очень сильные дожди, утром и днем в большинстве северных, центральных, в Одесской и Николаевской областях местами сильные дожди. В течение суток в западных областях, утром и днем в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, грозы, местами град, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.
Температура ночью 11-16 °, на побережье морей 18-20 °; днем 22-27 °, в южной части местами 28-32 °, в западных областях 13-18 °.
Погода в Украине: запад накроют дожди, на юг вернется жара
В Карпатах завтра дождь, гроза, местами град и шквалы 15-20 м / с. Температура ночью 7-12 °, днем 9-4 °.
А вот в Харькове в понедельник без осадков. Температура ночью 12-14°, днем 25-27°.
В Днепре 4 сентября вечером местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-15 °, днем 26-28 °.
Ранее сообщалось, что в Киеве в понедельник еще будет тепло, но со вторника ожидается похолодание.
Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+26°... +10°
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Донецк+24°... +9°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+26°... +11°
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Ивано-Франковск+27°... +9°
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Киев+26°... +13°
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Кировоград+25°... +9°
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Луганск+22°... +8°
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Луцк+28°... +13°
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Львов+26°... +13°
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Николаев+27°... +11°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+23°... +11°
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Ровно+29°... +13°
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Симферополь+25°... +12°
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Сумы+23°... +9°
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Тернополь+26°... +11°
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Харьков+22°... +10°
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Херсон+27°... +11°
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Хмельницкий+28°... +12°
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Черкассы+25°... +12°
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Чернигов+26°... +11°
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Черновцы+28°... +12°