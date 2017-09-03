В Киеве со вторника снова похолодает - синоптик

17:25, 3 сентября 2017
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Тепло вернется в столицу в воскресенье, 10 сентября.

В понедельник вечером в Киеве пройдет дождь / фото УНИАН
В понедельник вечером в Киеве пройдет дождь / фото УНИАН

В столице в понедельник еще будет тепло, но со вторника ожидается похолодание. Об этом в Facebook предупредила синоптик Наталья Диденко.

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"Киевлянам - для ближайших планов. В понедельник - тепло и красиво вплоть до вечера. Вечером пойдет дождь. Задует ветер", - написала она.

В то же время Украинский гидрометцентр сообщает, что 4 сентября в Киеве ожидается гроза: "Завтра, 4 сентября, утром и днем в Киеве ожидается гроза".

Со вторника-среды в Киеве ожидается похолодание, а потом опять потепление: "Во вторник похолодает до +18, +19 градусов. В среду - дожди и холодно. Потеплеет ощутимо с 10-11 сентября".

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