Во Франции от удара молнии на музыкальном фестивале пострадали 15 человек
Внезапный дождь заставил людей укрыться под тентом, через который проходило дерево.
По крайней мере 15 человек пострадали в результате удара молнии во Франции. Об этом сообщает France Info.
Инцидент произошел на местном музыкальном фестивале в коммуне Азрай. Внезапный дождь заставил людей укрыться под тентом, через который проходило дерево. После этого в дерево ударила молния, в результате чего пострадали 15 человек. При этом двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
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Мероприятие, как отмечается, пришлось отменить. Около 150 человек были эвакуированы.
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