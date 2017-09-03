Во Франции от удара молнии на музыкальном фестивале пострадали 15 человек

Внезапный дождь заставил людей укрыться под тентом, через который проходило дерево.

Около 150 человек были эвакуированы / weekend.perfil.com

По крайней мере 15 человек пострадали в результате удара молнии во Франции. Об этом сообщает France Info.

Инцидент произошел на местном музыкальном фестивале в коммуне Азрай. Внезапный дождь заставил людей укрыться под тентом, через который проходило дерево. После этого в дерево ударила молния, в результате чего пострадали 15 человек. При этом двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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Мероприятие, как отмечается, пришлось отменить. Около 150 человек были эвакуированы.