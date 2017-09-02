Гидрометцентр предупреждает о повышении уровня воды в реках на Закарпатье
Вследствие сильных ливней будет формироваться значительный местный сток.
В ночь со 2 на 3 сентября, а также 3-4 сентября в Закарпатской области пройдут сильные дожди, местами сильные ливни, грозы.
В связи с этим ожидаются повышение уровней воды на 0,2-1,0 м (в пределах коренных берегов), сообщает Украинский гидрометцентр.
На Закарпатье сильные ливни привели к значительному поднятию уровня воды в реках
Вследствие сильных ливней будет формироваться значительный местный сток, быстро проходящее повышение уровней воды на малых водотоках, в горах возможно образование селей.
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