Погода в Украине: запад накроют дожди, на юг вернется жара
В Киеве на завтра, 3 сентября, синоптики прогнозируют днем 25-27 градусов тепла, без осадков.
Погода на большинстве территории Украины в воскресенье, 3 сентября, будет сухой и теплой, лишь на запад придут дожди.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"Воскресенье будет теплым и солнечным. А на юге даже жарким. Но на западе Украины начнутся дожди и похолодание, которое в понедельник обострится", – отметила она.
Синоптик добавила, что дожди в понедельник распространятся на Винницу и Одессу.
В Киеве воскресенье и суббота будут теплыми и без осадков, а вечером в понедельник начнутся дожди и потом ощутимо похолодает.
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Прогноз погоды на воскресенье, 3 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +22...+24
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +22...+24
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +20...+22
Ровно – +22...+24
Житомир – +25...+27
Винница – +27...+29
Одесса – +24...+26
Николаев – +28...+30
Херсон – +26...+28
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +24...+26
Сумы – +23...+25
Полтава – +24...+26
Днепр – +25...+27
Запорожье – +24...+26
Донецк – +23...+25
Луганск – +22...+24
Харьков – +23...+25
Киев – +25...+27
Погода в Украине
-
Винница+25°... +11°
-
Днепр+26°... +10°
-
Донецк+24°... +9°
-
Житомир+26°... +12°
-
Запорожье+26°... +11°
-
Ивано-Франковск+27°... +9°
-
Киев+26°... +13°
-
Кировоград+25°... +9°
-
Луганск+22°... +8°
-
Луцк+28°... +13°
-
Львов+26°... +13°
-
Николаев+27°... +11°
-
Одесса+28°... +12°
-
Полтава+23°... +11°
-
Ровно+29°... +13°
-
Симферополь+25°... +12°
-
Сумы+23°... +9°
-
Тернополь+26°... +11°
-
Харьков+22°... +10°
-
Херсон+27°... +11°
-
Хмельницкий+28°... +12°
-
Черкассы+25°... +12°
-
Чернигов+26°... +11°
-
Черновцы+28°... +12°