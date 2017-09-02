Погода в Украине: запад накроют дожди, на юг вернется жара

В Киеве на завтра, 3 сентября, синоптики прогнозируют днем 25-27 градусов тепла, без осадков.

В столице температура ночью составит 13-15°, днем 25-27° / фото УНИАН

Погода на большинстве территории Украины в воскресенье, 3 сентября, будет сухой и теплой, лишь на запад придут дожди.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Воскресенье будет теплым и солнечным. А на юге даже жарким. Но на западе Украины начнутся дожди и похолодание, которое в понедельник обострится", – отметила она.

Синоптик добавила, что дожди в понедельник распространятся на Винницу и Одессу.

В Киеве воскресенье и суббота будут теплыми и без осадков, а вечером в понедельник начнутся дожди и потом ощутимо похолодает.

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Прогноз погоды на воскресенье, 3 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +22...+24

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +20...+22

Ровно – +22...+24

Житомир – +25...+27

Винница – +27...+29

Одесса – +24...+26

Николаев – +28...+30

Херсон – +26...+28

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +24...+26

Сумы – +23...+25

Полтава – +24...+26

Днепр – +25...+27

Запорожье – +24...+26

Донецк – +23...+25

Луганск – +22...+24

Харьков – +23...+25

Киев – +25...+27