В Украину сегодня придут дожди и незначительное потепление
Жителям отдельных регионов не стоит забывать дома зонтики.
Сегодня, 2 сентября, в Украине ожидается облачная и теплая погода, осадки прогнозируют на Востоке и Закарпатье, сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик рассказала, когда в Киев придет очередное похолоданиеНа Западе будет сухо, дожди только в Закарпатской области. Температура ночью будет колебаться от 9 до 12 градусов, в Ужгороде – до 14. Днем воздух прогреется до 24-28 градусов.
На Севере и в Центре также без осадков. Ночью ожидается около 13 градусов тепла, а днем – 20-24 градуса.
Теплее будет в южных областях – ночью 13-16 градусов, а днем – до 28. Дождей здесь сегодня не прогнозируют.
А в восточных областях, на Днепропетровщине и Полтавщине ожидается облачная погода и дожди в течение всех суток. Ночью термометры покажут от 10 до 13 тепла, а днем – 17-22.
В Киеве в субботу без осадков. Ночью температура будет колебаться от 11 до 13 градусов, а днем – от 22 до 24.
Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+26°... +10°
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Донецк+24°... +9°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+26°... +11°
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Ивано-Франковск+27°... +9°
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Киев+26°... +13°
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Кировоград+25°... +9°
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Луганск+22°... +8°
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Луцк+28°... +13°
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Львов+26°... +13°
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Николаев+27°... +11°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+23°... +11°
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Ровно+29°... +13°
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Симферополь+25°... +12°
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Сумы+23°... +9°
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Тернополь+26°... +11°
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Харьков+22°... +10°
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Херсон+27°... +11°
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Хмельницкий+28°... +12°
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Черкассы+25°... +12°
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Чернигов+26°... +11°
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Черновцы+28°... +12°