В Украину сегодня придут дожди и незначительное потепление

Жителям отдельных регионов не стоит забывать дома зонтики.

В Киеве в субботу без осадков \ УНИАН

Сегодня, 2 сентября, в Украине ожидается облачная и теплая погода, осадки прогнозируют на Востоке и Закарпатье, сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также Синоптик рассказала, когда в Киев придет очередное похолоданиеНа Западе будет сухо, дожди только в Закарпатской области. Температура ночью будет колебаться от 9 до 12 градусов, в Ужгороде – до 14. Днем воздух прогреется до 24-28 градусов.

На Севере и в Центре также без осадков. Ночью ожидается около 13 градусов тепла, а днем – 20-24 градуса.

Теплее будет в южных областях – ночью 13-16 градусов, а днем – до 28. Дождей здесь сегодня не прогнозируют.

А в восточных областях, на Днепропетровщине и Полтавщине ожидается облачная погода и дожди в течение всех суток. Ночью термометры покажут от 10 до 13 тепла, а днем – 17-22.

В Киеве в субботу без осадков. Ночью температура будет колебаться от 11 до 13 градусов, а днем – от 22 до 24.