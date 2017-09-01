В США более миллиона человек покинули свои дома из-за шторма "Харви"
В округе Харрис, штат Техас, 75% территории оказались затоплены. Высота воды в этом районе достигает 45 сантиметров.
В США более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, вызванных штормом "Харви". Об этом сообщает агентство Reuters.
Как сообщает агентство, в округе Харрис (штат Техас), население которого составляет 4,6 млн человек и который включает крупнейший город штата Хьюстон, 75% территории оказались затоплены. Высота воды в этом районе достигает 45 сантиметров. В штатах Техас и Луизиана без электричества остаются около 160 тыс. домов.
Ураган "Ирма" усилился до опасной третьей категории и движется в сторону США
Как сообщал УНИАН, число жертв урагана "Харви" в США возросло до 47 человек. По данным Посольства Украины в США, граждан Украины нет среди пострадавших и погибших в результате урагана.
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