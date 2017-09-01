В Приэльбрусье разрушительный сель заблокировал туристов из 14 стран (фото, видео)

16:09, 1 сентября 2017
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Селевыми потоками также отрезаны пять населенных пунктов, в которых проживают почти шесть тысяч человек.

Более 500 человек оказались отрезаны селем в горах / МЧС России
Более 500 человек оказались отрезаны селем в горах / МЧС России

В ночь на 1 сентября в Кабардино-Балкарии, входящей в состав Российской Федерации, сошли селевые потоки. Более 500 человек оказались отрезаны селем в горах, сообщают "РИА Новости".

Мощный сель в Кабардино-Балкарии / МЧС России
Мощный сель в Кабардино-Балкарии / МЧС России

"Отрезаны 27 туристических баз и 49 зарегистрированных тургрупп, в составе которых более 500 человек, в том числе 133 иностранца", - сообщили агентству в экстренных службах.

Мощный сель в Кабардино-Балкарии / МЧС России
Мощный сель в Кабардино-Балкарии / МЧС России

Кроме россиян, заблокированными оказались представители 14 стран, в том числе США, Германии, Китая, Польши, Словении и Малайзии.

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По данным властей Кабардино-Балкарии, мощный сель сошел со склонов ущелья Адыл-Су. Кроме того, из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реке Баксан, в нескольких местах размыло федеральную дорогу Прохладный - Азау и смыло три пешеходных моста. Селевыми потоками также отрезаны пять населенных пунктов, в которых проживают почти шесть тысяч человек.

В горных районах Кабардино-Балкарии прогнозируют сильный дождь и грозу, объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщал УНИАН, число жертв урагана "Харви" в США возросло до 47 человек. По данным Посольства Украины в США, граждан Украины нет среди пострадавших и погибших в результате урагана.

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