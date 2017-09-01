В Киеве завтра будет облачно, днем до +22°

17:00, 1 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 2 сентября в столице будет переменная облачность, без осадков, днем до +22°.

kyivcity.travel
Завтра в Киеве будет облачно / kyivcity.travel

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +11°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:12, а зайдет в 19:41. 

Синоптик рассказала, когда в Киев придет очередное похолодание

Как сообщал УНИАН, в субботу, 2 сентября, в Украине незначительно потеплеет, местами пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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