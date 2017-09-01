В Украине завтра пасмурно, местами пройдут дожди, температура до +29° (видеопрогноз)

16:30, 1 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 2 сентября на западе Украины будет облачно, а на востоке пройдут дожди.

Центр
В Украине завтра преимущественно пасмурная погода / Центр

На востоке Украины завтра пройдут дожди, температура днем до +22°. На юге - переменная облачность, температура до +29°.

На западе Украины будет облачно. Температура воздуха прогреется до +29°.

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В северных областях пасмурно. Температура до +22°. В центре Украины без осадков, температура днем до +21°.

Согласно народному прогнозу, 2 сентября - пророка Самуила. Собираются в стаи перелетные птицы, готовятся к отлету в теплые края.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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