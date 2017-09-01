В Нигерии более 100 тысяч человек покинули дома из-за наводнения

В район наводнения были направлены группы экстренного реагирования. Данных о пострадавших в результате наводнения пока нет.

Иллюстрация REUTERS

100 тысяч человек были вынуждены покинуть дома из-за наводнения в центральной части Нигерии. Об этом сообщает издание Daily Maverick со ссылкой на президента страны.

Наводнение произошло в штате Бенуэ на юго-востоке Нигерии. По словам президента страны Мохаммаду Бухари, группы экстренного реагирования были направлены в район наводнения.

Читайте также На Суматре произошло мощное землетрясение: люди в панике покидали дома

Данных о пострадавших в результате наводнения пока нет.

Как сообщал УНИАН, по меньшей мере 33 человека погибли, еще 19 пострадали при обрушении пятиэтажного жилого здания из-за паводков в Мумбаи.