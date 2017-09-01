Синоптик рассказала, когда в Киев придет очередное похолодание
Во вторник, 5 сентября, в столицу Украины снова придет похолодание.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Ближайшее синоптических будущее для столицы. Первое сентября - сухое и умеренно теплое, максимально +20 градусов. Выходные будут с солнцем и потеплением до +26 градусов. Понедельник-вторник периодические дожди, с 5 сентября в Киеве похолодает", - сообщила синоптик.
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При этом она отметила, что выходные в Киеве будут теплыми и без осадков. Завтра в Киеве до +24 градусов, в воскресенье до +26 градусов.
Напомним, что согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине будет тепло, в западных областях синоптики обещают дожди с грозами.
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