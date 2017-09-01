Синоптик рассказала, когда в Киев придет очередное похолодание

13:32, 1 сентября 2017
28

Во вторник, 5 сентября, в столицу Украины снова придет похолодание.

В Украине будет идти дождь / Фото УНИАН
В Украине будет идти дождь / Фото УНИАН

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Ближайшее синоптических будущее для столицы. Первое сентября - сухое и умеренно теплое, максимально +20 градусов. Выходные будут с солнцем и потеплением до +26 градусов. Понедельник-вторник периодические дожди, с 5 сентября в Киеве похолодает", - сообщила синоптик.

Август в Киеве был на 3,8° теплее климатической нормы

При этом она отметила, что выходные в Киеве будут теплыми и без осадков. Завтра в Киеве до +24 градусов, в воскресенье до +26 градусов.

Напомним, что согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине будет тепло, в западных областях синоптики обещают дожди с грозами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео) Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео)
Завтра в Украину придет настоящая летняя жара Завтра в Украину придет настоящая летняя жара
Число жертв наводнения на Шри-Ланке увеличилось до 12 человек Число жертв наводнения на Шри-Ланке увеличилось до 12 человек
Синоптик рассказала, какой будет погода на Троицу Синоптик рассказала, какой будет погода на Троицу
В Йемене жертвами тропического циклона стали 18 человек В Йемене жертвами тропического циклона стали 18 человек
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Сегодня в Киеве без осадков, температура до +26° Сегодня в Киеве без осадков, температура до +26°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 28 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
84 %
762 мм
2.0 м/с
14 %
Лента новостей