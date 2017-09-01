Август в Киеве был на 3,8° теплее климатической нормы

Среднемесячная температура воздуха августа в Киеве составила +22,4°, что превысило климатическую норму на 3,8°.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

Холодное было 31 августа, когда минимальная температура опустилась до + 8,4 ° С, а теплое - 4 августа, когда максимальная температура достигла + 34,7 ° С. Всего в течение 16 дней температура воздуха превышала 30 ° С. В августе было зарегистрировано два температурных рекорда.

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В течение месяца в Киеве выпало 57 мм осадков, что составило 83% климатической нормы.

Напомним, что согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине будет тепло, в западных областях синоптики обещают дожди с грозами.