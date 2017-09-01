Погода на выходные: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди с грозами (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине будет тепло, в западных областях синоптики обещают дожди с грозами.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +13°, днем +23°. В воскресенье гроза, +17°...+25°.
Во Львове завтра будет переменная облачность, ночью +11°, днем +19°. В воскресенье дождь, +9°...+17°.
В Луцке в субботу ночью +12°, днем +26°, без осадков. В воскресенье ночью +11°, днем +19°, пройдет дождь.
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В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +15°...+25°. В воскресенье до +29° с переменной облачностью.
Одесситам на выходных обещают ясную погоду. В субботу температура ночью +18°, днем +28°. В воскресенье +18°...+26°.
В Харькове в субботу дождь, температура ночью +11°, днем +19°. В воскресенье +13°...+24°, переменная облачность.
В Днепре в субботу пройдет дождь. Температура ночью +12°, днем +19°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +15°...+25°.
В Симферополе завтра будет солнечно, +12°...+25°. В воскресенье будет ясная погода, температура +14°...+30°.
В Мариуполе в субботу будет облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +21°. В воскресенье солнечно, температура до +24°.
В Краматорске в субботу пройдет небольшой дождь, температура ночью +11°, днем +18°. В воскресенье температура до +24°, пасмурно.
В Северодонецке завтра также пройдет дождь, температура ночью +12°, днем +18°. В воскресенье +12°...+24°, пасмурно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +22°. В воскресенье солнечно, ночью +5°, днем +19°.
В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +23°. В воскресенье тоже будет облачно, ночью +8°, днем до +25°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +22°. В воскресенье температура днем +17°, пасмурно.
В Сваляве завтра без осадков, +25°, в воскресенье пройдет дожь, температура воздуха +8° …+19°.
В Затоке в субботу практически безоблачно, температура ночью +20°, днем до +27°. В воскресенье ясно, до +25°.
В Бердянске в субботу будет облачно, температура +16° …+21°. В воскресенье будет солнечно, температура до +25°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+26°... +10°
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Донецк+24°... +9°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+26°... +11°
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Ивано-Франковск+27°... +9°
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Киев+26°... +13°
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Кировоград+25°... +9°
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Луганск+22°... +8°
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Луцк+28°... +13°
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Львов+26°... +13°
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Николаев+27°... +11°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+23°... +11°
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Ровно+29°... +13°
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Симферополь+25°... +12°
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Сумы+23°... +9°
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Тернополь+26°... +11°
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Харьков+22°... +10°
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Херсон+27°... +11°
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Хмельницкий+28°... +12°
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Черкассы+25°... +12°
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Чернигов+26°... +11°
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Черновцы+28°... +12°