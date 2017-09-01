Погода на выходные: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди с грозами (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине будет тепло, в западных областях синоптики обещают дожди с грозами.

Иллюстрация REUTERS

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +13°, днем +23°. В воскресенье гроза, +17°...+25°.

Во Львове завтра будет переменная облачность, ночью +11°, днем +19°. В воскресенье дождь, +9°...+17°.

В Луцке в субботу ночью +12°, днем +26°, без осадков. В воскресенье ночью +11°, днем +19°, пройдет дождь.

Читайте также Синоптики дали прогноз погоды в Украине на осень: недолгое "бабье лето", первые заморозки и "плюсовый" ноябрь

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +15°...+25°. В воскресенье до +29° с переменной облачностью.

Одесситам на выходных обещают ясную погоду. В субботу температура ночью +18°, днем +28°. В воскресенье +18°...+26°.

В Харькове в субботу дождь, температура ночью +11°, днем +19°. В воскресенье +13°...+24°, переменная облачность.

Прогноз на 2 сентября / УНИАН

Прогноз на 3 сентября / УНИАН

В Днепре в субботу пройдет дождь. Температура ночью +12°, днем +19°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +15°...+25°.

В Симферополе завтра будет солнечно, +12°...+25°. В воскресенье будет ясная погода, температура +14°...+30°.

В Мариуполе в субботу будет облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +21°. В воскресенье солнечно, температура до +24°.

В Краматорске в субботу пройдет небольшой дождь, температура ночью +11°, днем +18°. В воскресенье температура до +24°, пасмурно.

В Северодонецке завтра также пройдет дождь, температура ночью +12°, днем +18°. В воскресенье +12°...+24°, пасмурно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +22°. В воскресенье солнечно, ночью +5°, днем +19°.

В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +23°. В воскресенье тоже будет облачно, ночью +8°, днем до +25°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +22°. В воскресенье температура днем +17°, пасмурно.

В Сваляве завтра без осадков, +25°, в воскресенье пройдет дожь, температура воздуха +8° …+19°.

В Затоке в субботу практически безоблачно, температура ночью +20°, днем до +27°. В воскресенье ясно, до +25°.

В Бердянске в субботу будет облачно, температура +16° …+21°. В воскресенье будет солнечно, температура до +25°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.