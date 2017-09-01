Погода на выходные: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди с грозами (карта)

12:00, 1 сентября 2017
381

Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине будет тепло, в западных областях синоптики обещают дожди с грозами.

REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +13°, днем +23°. В воскресенье гроза, +17°...+25°.

Во Львове завтра будет переменная облачность, ночью +11°, днем +19°. В воскресенье дождь, +9°...+17°.

В Луцке в субботу ночью +12°, днем +26°, без осадков. В воскресенье ночью +11°, днем +19°, пройдет дождь.

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на осень: недолгое "бабье лето", первые заморозки и "плюсовый" ноябрь

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +15°...+25°. В воскресенье до +29° с переменной облачностью.

Одесситам на выходных обещают ясную погоду. В субботу температура ночью +18°, днем +28°. В воскресенье +18°...+26°.

В Харькове в субботу дождь, температура ночью +11°, днем +19°. В воскресенье +13°...+24°, переменная облачность.

Прогноз на 2 сентября / УНИАН
Прогноз на 2 сентября / УНИАН
Прогноз на 3 сентября / УНИАН
Прогноз на 3 сентября / УНИАН

В Днепре в субботу пройдет дождь. Температура ночью +12°, днем +19°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +15°...+25°.

В Симферополе завтра будет солнечно, +12°...+25°. В воскресенье будет ясная погода, температура +14°...+30°.

В Мариуполе в субботу будет облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +21°. В воскресенье солнечно, температура до +24°.

В Краматорске в субботу пройдет небольшой дождь, температура ночью +11°, днем +18°. В воскресенье температура до +24°, пасмурно.

В Северодонецке завтра также пройдет дождь, температура ночью +12°, днем +18°. В воскресенье +12°...+24°, пасмурно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +22°. В воскресенье солнечно, ночью +5°, днем +19°.

В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +23°. В воскресенье тоже будет облачно, ночью +8°, днем до +25°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +22°. В воскресенье температура днем +17°, пасмурно.

В Сваляве завтра без осадков, +25°, в воскресенье пройдет дожь, температура воздуха +8° …+19°.

В Затоке в субботу практически безоблачно, температура ночью +20°, днем до +27°. В воскресенье ясно, до +25°.

В Бердянске в субботу будет облачно, температура +16° …+21°. В воскресенье будет солнечно, температура до +25°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов
Завтра в Украину придет настоящая летняя жара Завтра в Украину придет настоящая летняя жара
Завтра в Украине солнечно, преимущественно без осадков, но на Западе возможны дожди Завтра в Украине солнечно, преимущественно без осадков, но на Западе возможны дожди
На Херсонщине произошло два лесных пожара На Херсонщине произошло два лесных пожара
В Йемене жертвами тропического циклона стали 18 человек В Йемене жертвами тропического циклона стали 18 человек
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 28 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
84 %
762 мм
2.0 м/с
14 %
Лента новостей