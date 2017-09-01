На Суматре произошло мощное землетрясение: люди в панике покидали дома

Во время землетрясения в домах раскачивалась мебель. В некоторых районах люди в панике покидали свои дома.

Угрозы цунами не возникло / Flickr/ Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов индонезийского острова Суматра, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 72 км к северо-востоку от городка Муара-Сиберут. Очаг стихии залегал на глубине 45 км. Колебания земной коры были зафиксированы 31 августа в 17:06 по Грнвичу. Угрозы цунами не возникло.

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Подземные толчки ощущались на Суматре. В домах раскачивалась мебель. В некоторых районах люди в панике покидали свои дома.

Its just happened! GEMPA di kota Padang. Allahuakbar! Mata baru mau lelap.. pintu diketuk "ibu..keluar, gempa" istighar aku.. pic.twitter.com/478sZ0sRmW — Missy YD (@Yat_Hashim) 31 августа 2017 г.

Отголоски землетрясения также докатились до Сингапур и Куала-Лумпур, которые находятся к востоку от острова.

Как сообщал УНИАН, число жертв урагана "Харви" в США возросло до 47 человек. По данным Посольства Украины в США, граждан Украины нет среди пострадавших и погибших в результате урагана.