Экстренные службы продолжают операцию по спасению людей и поиску выживших.

Последствия урагана "Харви" в США / REUTERS

Число жертв урагана "Харви" в США возросло до 47 человек. Об этом сообщает CNN.

Согласно информации, экстренные службы продолжают операцию по спасению людей и поиску выживших. Ранее сообщалось о 39 погибших.

Читайте также Ураган "Ирма" усилился до опасной третьей категории и движется в сторону США

Как сообщал УНИАН, ураган «Харви» обрушился на тихоокеанское побережье в Техасе в ночь на субботу, 26 августа. Впоследствии сообщалось, что он ослаб до категории тропического шторма.

По состоянию на 29 августа, по данным Посольства Украины в США, граждан Украины нет среди пострадавших и погибших в результате урагана.

"Харви" стал самым разрушительным на территории США за последних 12 лет, с тех пор как в 2005 году на страну обрушился ураган "Катрина". Тогда погибли около 1800 человек.