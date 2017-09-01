Последствия ливней в Индии: число погибших при обрушении дома выросло до 33
На месте инцидента спасатели продолжают операции по поиску выживших.
По меньшей мере 33 человека погибли, еще 19 пострадали при обрушении пятиэтажного жилого здания в индийском городе Мумбаи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на экстренные службы региона.
На месте инцидента спасатели продолжают операции по поиску выживших.
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Как сообщалось, инцидент произошел через два дня после мощного ливня в Мумбаи, обрушившего за сутки на город более 30 сантиметров осадков. Шторм стал самым сильным за последние 12 лет в Мумбаи и на сутки практически полностью парализовал жизнь финансовой столицы Индии.
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