Последствия ливней в Индии: число погибших при обрушении дома выросло до 33

На месте инцидента спасатели продолжают операции по поиску выживших.

Спасатель ищет выживших на месте рухнувшего здания в Мумбаи, Индия / REUTERS

По меньшей мере 33 человека погибли, еще 19 пострадали при обрушении пятиэтажного жилого здания в индийском городе Мумбаи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на экстренные службы региона.

На месте инцидента спасатели продолжают операции по поиску выживших.

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Как сообщалось, инцидент произошел через два дня после мощного ливня в Мумбаи, обрушившего за сутки на город более 30 сантиметров осадков. Шторм стал самым сильным за последние 12 лет в Мумбаи и на сутки практически полностью парализовал жизнь финансовой столицы Индии.