В США пострадавшим от урагана "Харви" районам грозит нашествие комаров
В следующие две недели в США ожидается взрывной рост числа комаров, который сохранится на протяжении месяца или двух.
В США пострадавшим от урагана "Харви" районам грозит нашествие комаров, а также всплеск болезней, которые переносят кровососущие насекомые. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на данные экспертов.
Врач-паразитолог Джон Ли сообщил, что хотя наводнения смоют места массового размножения насекомых, они быстро восстановят свою популяцию за счет обилия очагов стоячей воды. В следующие две недели ожидается взрывной рост числа комаров, который сохранится на протяжении месяца или двух.
Ураган "Ирма" усилился до опасной третьей категории и движется в сторону США
По словам специалиста, данное явление может сопровождаться всплеском болезней, которые передают комары: лихорадка Желтого Нила и энцефалит. Не исключены вспышки других опасных болезней – вируса Зика и лихорадки денге.
Как сообщалось, тропический шторм "Харви", который бушует в Техасе с субботы, унес жизни по меньшей мере 39 человек, 17 остаются пропавшими без вести.
После 30 августа ураган "Харви" начал ослабевать – и ему присвоили категорию "тропической депрессии".
Погода в Украине
-
Винница+25°... +11°
-
Днепр+26°... +10°
-
Донецк+24°... +9°
-
Житомир+26°... +12°
-
Запорожье+26°... +11°
-
Ивано-Франковск+27°... +9°
-
Киев+26°... +13°
-
Кировоград+25°... +9°
-
Луганск+22°... +8°
-
Луцк+28°... +13°
-
Львов+26°... +13°
-
Николаев+27°... +11°
-
Одесса+28°... +12°
-
Полтава+23°... +11°
-
Ровно+29°... +13°
-
Симферополь+25°... +12°
-
Сумы+23°... +9°
-
Тернополь+26°... +11°
-
Харьков+22°... +10°
-
Херсон+27°... +11°
-
Хмельницкий+28°... +12°
-
Черкассы+25°... +12°
-
Чернигов+26°... +11°
-
Черновцы+28°... +12°