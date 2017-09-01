В следующие две недели в США ожидается взрывной рост числа комаров, который сохранится на протяжении месяца или двух.

Последствия урагана "Харви" в США / REUTERS

В США пострадавшим от урагана "Харви" районам грозит нашествие комаров, а также всплеск болезней, которые переносят кровососущие насекомые. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на данные экспертов.

Врач-паразитолог Джон Ли сообщил, что хотя наводнения смоют места массового размножения насекомых, они быстро восстановят свою популяцию за счет обилия очагов стоячей воды. В следующие две недели ожидается взрывной рост числа комаров, который сохранится на протяжении месяца или двух.

Читайте также Ураган "Ирма" усилился до опасной третьей категории и движется в сторону США

По словам специалиста, данное явление может сопровождаться всплеском болезней, которые передают комары: лихорадка Желтого Нила и энцефалит. Не исключены вспышки других опасных болезней – вируса Зика и лихорадки денге.

Как сообщалось, тропический шторм "Харви", который бушует в Техасе с субботы, унес жизни по меньшей мере 39 человек, 17 остаются пропавшими без вести.

После 30 августа ураган "Харви" начал ослабевать – и ему присвоили категорию "тропической депрессии".