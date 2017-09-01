Ураган "Ирма" усилился до опасной третьей категории и движется в сторону США
Ураган находится в 1,1 тысячи километров к западу от архипелага Кабо-Верде и продолжает двигаться на запад.
Ураган "Ирма" в Атлантическом океане усилился до опасной 3-й категории из пяти и движется в сторону восточного побережья США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальный центр ураганов США.
Ураган находится в 1,1 тысячи километров к западу от архипелага Кабо-Верде и продолжает двигаться на запад. Скорость ветра внутри урагана составляет до 185 километров в час, уточнил NHC. В последующие дни ураган будет продвигаться в направлении Пуэрто-Рико и Гаити, которых он может достигнуть к середине следующей недели.
Эвакуированным из-за "Харви" советуют пока не возвращаться: на США надвигается новый шторм "Лида"
Как сообщалось, тропический шторм "Харви", который бушует в Техасе с субботы, унес жизни по меньшей мере 39 человек, 17 остаются пропавшими без вести.
После 30 августа ураган "Харви" начал ослабевать – и ему присвоили категорию "тропической депрессии".
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