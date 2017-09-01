Количество жертв урагана "Харви" достигло 39 - СМИ

07:37, 1 сентября 2017
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Спасатели продолжают искать выживших в зоне стихийного бедствия.

REUTERS
REUTERS

В США в результате урагана "Харви" погибли, по меньшей мере, 39 человек, сообщает Украинская правда со ссылкой на американские СМИ. Спасатели продолжают искать выживших.

Эвакуированным из-за "Харви" советуют пока не возвращаться: на США надвигается новый шторм "Лида"Кроме этого, Белый дом подготовил запрос в Конгресс о предоставлении $5,9 млрд на ликвидацию последствий урагана.

Отмечается, что в запрос еще могут быть внесены изменения. Высокопоставленный представитель администрации президента США сказал, что запрос будет направлен в Конгресс сегодня, а голосование в Палате представителей и Сенате состоится на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что тропический шторм "Харви", который бушует в Техасе с субботы, унес жизни по меньшей мере 37 человек, 17 остаются пропавшими без вести.

После 30 августа ураган "Харви" начал ослабевать – и ему присвоили категорию "тропической депрессии".

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