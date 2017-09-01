Эвакуированным из-за "Харви" советуют пока не возвращаться: на США надвигается новый шторм "Лида"

02:51, 1 сентября 2017
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Ураган постепенно теряет силу, однако специалисты не советуют тем, кто оставил дома, спешить с возвращением.

Последствия урагана
Последствия урагана "Харви" в Техасе / REUTERS

В затопленный в результате урагана "Харви" американский город Хьюстон массово едут волонтеры. Они везут с собой лодки, чтобы передвигаться по улицам.

Об этом говорится в вечернем сюжете ТСН.

Спасатели-добровольцы говорят, что сами едва спаслись от стихии, но возвращаются, чтобы снимать с деревьев и крыш других.

"Лучший путь для меня – быть полезным там, где людям нужна помощь. Только проснулась - поняла, что поеду сюда", - признается жертва наводнения Стефани Уильямс. Таким, как она, волонтерам удалось спасти от смерти в затопленном авто немолодого мужчину – его отправили в больницу.

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Тем временем в спасении от большой воды нуждается не только Техас, но и соседняя Луизиана, а сам "Харви" вместе с рвучим ветром и невиданными дождями направляется дальше по штатам Арканзас, Миссури и Теннесси.

Ураган постепенно теряет силу, однако специалисты не советуют тем, кто оставил дома, спешить с возвращением – вслед за "Харви" с моря поступает новый шторм, на этот раз с женским именем "Лида".

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