Эвакуированным из-за "Харви" советуют пока не возвращаться: на США надвигается новый шторм "Лида"
Ураган постепенно теряет силу, однако специалисты не советуют тем, кто оставил дома, спешить с возвращением.
В затопленный в результате урагана "Харви" американский город Хьюстон массово едут волонтеры. Они везут с собой лодки, чтобы передвигаться по улицам.
Об этом говорится в вечернем сюжете ТСН.
Спасатели-добровольцы говорят, что сами едва спаслись от стихии, но возвращаются, чтобы снимать с деревьев и крыш других.
"Лучший путь для меня – быть полезным там, где людям нужна помощь. Только проснулась - поняла, что поеду сюда", - признается жертва наводнения Стефани Уильямс. Таким, как она, волонтерам удалось спасти от смерти в затопленном авто немолодого мужчину – его отправили в больницу.
В Техасе количество погибших в результате урагана "Харви" возросло до 37 человек - СМИ
Тем временем в спасении от большой воды нуждается не только Техас, но и соседняя Луизиана, а сам "Харви" вместе с рвучим ветром и невиданными дождями направляется дальше по штатам Арканзас, Миссури и Теннесси.
Ураган постепенно теряет силу, однако специалисты не советуют тем, кто оставил дома, спешить с возвращением – вслед за "Харви" с моря поступает новый шторм, на этот раз с женским именем "Лида".
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